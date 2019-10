Robert Schumann Sinfonie Nr. 1 B-Dur op. 38 "Frühlingssinfonie".

Musik in der Mittagspause! Lassen Sie sich in eine andere Welt entführen und genießen Sie eine halbe Stunde klassische Musik mit anschließendem Appetithappen & Getränk. Durch diese ungewöhnliche Pause begleitet Sie die App Wolfgang – in Untertiteln auf Ihrem Handy gibt die App Hinweise zur Musik.

Von 12 bis 12:30 Uhr findet das Konzert statt und von 12:30 bis 13 Uhr gibt es einen Mittagssnack.