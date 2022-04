Zu Gehör gebracht wird Maurice Ravel "Rhapsodie espagnole", Olivier Messiaen "Visions de l‘Amen (Auswahl)" und Johannes Brahms "Sonate für zwei Klaviere f-Moll op. 34b".

Andreas Grau und Götz Schumacher (Jahrgang 1965 und 1966) spielen seit 1981 als Klavierduo zusammen und haben sich seit den 1990er Jahren als eines der wichtigsten deutschen Klavierduos etabliert. Mehr als ein Dutzend CD-Einspielungen und zahllose Konzerte haben dem Duo weltweite Anerkennung verschafft. Preise bei bedeutenden Wettbewerben ebneten dem Klavierduo Andreas Grau und Götz Schumacher den Weg auf die großen Bühnen. Neben dem Standard-Repertoire aus Klassik und Romantik spielen sie immer wieder auch Musik des 20. Jahrhunderts. Allerdings kombinierten Andreas Grau und Götz Schumacher später in ausgefeilten Konzert- und CD-Programmen auch Ligeti mit Schubert, Kurtág mit Bach und Busoni sowie Walzer von Schubert, Brahms und Grieg mit solchen von Hindemith und Rihm. Die beiden Pianisten, die vierhändig an einem und an zwei Klavieren agieren, sind der lebende Beweis, dass man kein Geschwister- oder Ehepaar sein muss, um in der Spitzenklasse der Klavierduos mitspielen zu können.