Lunch & Talk mit dem Zimmertheater Tübingen: Go West!

Das Zimmertheater Tübingen startet am 20.10.2018 zum 60ten Jubiläum des Theaters in eine neue Intendanz. In dieser Mittagspause berichten die Macher aus den laufenden Proben zu einer Inszenierung, die Western-Freunden gefallen dürfte. Gut möglich, dass auch der/die ein/e oder andere Schauspieler/in des neuen Ensembles dabei sein wird... der Spielplan des neuen Teams wird am 01.10.2018 veröffentlicht, Stay turned.