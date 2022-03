Lunchtime im Oklahoma Naturtheater

Der Frühlingsbeginn wird im Naturtheater Oklahoma gefeiert:

Wie der Name sagt in der Natur, aber das Publikum sitzt gut geschützt vor Wind und Wetter in einer Muschel, genauer gesagt in der Kursaal-Bad Cannstatt-Augustiner-Biergarten-Konzertmuschel. Jeweils um 12 Uhr ist der Beginn – zur Lunchtime, das mitgebrachte Vesper darf also verspeist werden. Währenddessen finden Naturereignisse statt: ein Affe spricht, die 6000 Jahre alte Biergöttin Ninkasi, zwei Professoren der Gelotologie (also der Lehre vom Lachen), die den Gegenstand ihrer Forschung zur Heilung der Gesellschaft empfehlen, was fünf anwesende Lachsäcke veranlasst, ihre »Kunst« auszuüben…

Übrigens: Laut Wissenschaft sind schon zwei Minuten herzhaftes Lachen für Körper und Geist so gesund wie zwanzig Minuten beherztes Joggen! Die gute Nachricht: Bei uns können Sie garantiert mehr als 2 Minuten lachen im Oklahoma Naturtheater und/oder durch den Kurpark joggen.