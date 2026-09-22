Lust auf Singen - wie beginnen?

Singen - kann man das lernen? Kann es jeder lernen? Ist meine Stimme dafür geeignet? Sie singen gerne und möchten mehr darüber erfahren?

An diesem Vormittag erhalten Sie ausführliche Antworten. Es steht Ihnen für 45 Minuten eine ausgebildete Opern- und Konzertsängerin/Fachbereichsleiterin Gesang mit Übungen, praktischen Tipps und Anregungen zur Seite.

Bitte halten Sie sich diesen Vormittag frei und geben Sie bei Ihrer Anmeldung unbedingt eine Telefonnummer an, unter der wir Sie tagsüber erreichen können, um die genaue Uhrzeit Ihres persönlichen Termins zu vereinbaren.

In diesem individuellen Kurs erhalten Sie Impulse für Ihr weiteres sängerisches Fortkommen. In Kooperation mit der vhs Gerlingen.