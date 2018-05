Lust & Liebe

× Erweitern Ernesto Marino Pure

Pure Tatsachen im Pure. Ganz klar. Next Level Shit ist angesagt, vor allem wenn LUST auf LIEBE trifft. Quasi eine Explosion an Gefühlen. BOOM. TOPDAN und BELVOIR. Fast so gut wie Sucuk mit Ei aber definitiv gut genug, um eure Herzen höher schlagen zu lassen.

Natürlich im übertragenen Sinn, denn ihr seid felsenfest auf der Tanzfläche verankert. Du, die Sexy Blondine mit dem asiatischen Touch und dein Dragonhunter (der Mann fürs Grobe). Quasi der, der sich um die Flaschen kümmert, denn logisch ist : es wird wieder mal feucht fröhlich, wenn LUST und LIEBE für eine Fete sorgt

L.U.S.T.U.N.D.L.I.E.B.E

PURE Stuttgart

Topdan / Belvoir

18/05/18