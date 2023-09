Lust und Last der Verlegerei - Die Publizistin Irene Ferchl im Gespräch mit dem Verleger Hubert Klöpfer

Immer wieder kreuzten sich ihre Wege und nicht wenige Projekte entstanden gemeinsam – Irene Ferchl und Hubert Klöpfer blicken auf gut drei Jahrzehnte zurück, in denen sich das Büchermachen und die Literaturszene sehr verändert haben.

Irene Ferchl wurde am Bodensee geboren, studierte in Stuttgart Germanistik und Geschichte. Sie war Mitarbeiterin der Stuttgarter Zeitung und des Börsenblatts für den Deutschen Buchhandel, verfasste literarische Reiseführer u. a. über Annette von Droste-Hülshoff und Eduard Mörike. Bis 2019 war sie Herausgeberin und Chefredakteurin des 1993 von ihr gegründeten Literaturblatts für Baden-Württemberg; seit 2020 ist sie Geschäftsführerin der Mörike-Gesellschaft und betreut die Redaktion der Schwäbischen Heimat, das vierteljährlich erscheinende Magazin für Geschichte, Landeskultur, Naturschutz und Denkmalpflege des Schwäbischen Heimatbunds.

Hubert Klöpfer, geboren 1951 in Bühl (Baden), studierte in Tübingen Germanistik, Philosophie und Theologie. Er war geschäftsführender Gesellschafter des Klöpfer & Meyer Verlages in Tübingen. Seit 2020 ist er beim Stuttgarter Alfred Kröner Verlag für die "Edition Hubert Klöpfer" verantwortlich.