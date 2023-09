Begegnung mit Tobias Mayer, dem Hidden Champion - Exkursion nach Marbach am Neckar mit Ingrid Hofmann

Tobias Mayer, vor 300 Jahren in Marbach am Neckar geboren, war ein begnadeter Astronom, Kartograph und Mathematiker. Von seinen astronomischen Erkundungen profitierten Generationen von Seefahrern. Bei einer Führung durch das originelle kleine Museum, das 2018 in seinem Geburtshaus eröffnet wurde, lernen Sie diesen hochgeschätzten »Hidden Champion« der Wissenschaftsgeschichte kennen.

Nach der Mittagspause führt der Weg zum Literaturmuseum der Moderne auf die Schillerhöhe. Es beeindruckt sowohl durch seine Architektur als auch durch die Ausstellung, die einen individuellen kreativen Zugang zu den literarischen Texten ermöglicht. Freuen Sie sich auf eine Exkursion zu zwei Museen, die einfach Spaß machen!