Aktion: "Wohin geht's?" - Vom Straßengespräch zur Schreibmaschinenpoesie

Die preisgekrönte Autorin Larissa Schleher befragt Gmünderinnen und Gmünder auf dem Wochenmarkt und in der Innenstadt zu ihrer Lebenswelt und ihren Zielen. Die Antwort tippt sie ad hoc auf ihrer Schreibmaschine mit. Aus dem Material der Interviews gestaltet sie literarische Texte.

Larissa Schleher, 1993 geboren in Schwäbisch Gmünd, hat Wirtschaftswissenschaften, Theologie und Germanistik in Stuttgart studiert. Für ihre Texte erhielt sie u. a. den Sonderpreis beim Schwäbischen Literaturpreis, den ersten Preis Literatur bei Barmherzigkeit hoch 3, den WortReich Literaturpreis sowie das Stipendium des Förderkreises deutscher Schriftsteller in Baden Württemberg. Ihr Gedicht »offline« war 2020 Abiturthema im Fach Deutsch. Larissa Schleher lebt mit ihrer Familie in der Nähe von Göppingen.