Museumsfüchse: Ganz schön alt

Raus aus dem Alltag, rein in die Liebe unter prachtvollem Sternenhimmel. Ein unwiderstehlicher Aperitif zu einem Ausflug in die Welt der Freundschaft, Liebe und Kunst.

Gise Kayser-Gantner arbeitete nach ihrer Buchhändlerlehre als Texterin in einer Werbeagentur, machte die Ausbildung zur Dolmetscherin, lebte ein Jahr in London, freie Mitarbeit bei Funk und Fernsehen. Heute schreibt sie für die Gmünder Tagespost und ist Mitglied im Gmünder Autorenkreis.

Annabella Akçal genoss ein zweijähriges Studium der Pantomime bei Peter Makal im Makal-City Theater Stuttgart. Sie studierte Schauspiel, Sprachgestaltung und Theaterpädagogik an der Theaterakademie in Stuttgart und arbeitet seit 2002 freiberuflich in all´ diesen Berufen. Annabella Akçal schreibt Theaterstücke und führt Regie.