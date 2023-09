Cranko, Haydée – und ich, George Bailey - Musikalische Lesung mit Susanne Wiedmann und George Bailey

Susanne Wiedmanns neues Buch porträtiert George Bailey, den langjährigen Pianisten und Korrepetitor des Stuttgarter Balletts. Bailey war der Liebling der Kompanie und berühmter Choreografen wie John Neumeier und Maurice Béjart. Die Frage wie der Pianist aus den USA nach Stuttgart kam und andere Fragen werden die Kulturjournalistin Susanne Wiedmann und George Bailey zusammen beantworten. - George Bailey wird den Abend musikalisch am Flügel begleiten.

Susanne Wiedmann, 1970 in Tübingen geboren, studierte Kunstgeschichte und Romanistik, arbeitete als Kulturjournalistin für den Südwestrundfunk, seit 2005 Redakteurin des Schwäbischen Tagblatts in Tübingen, schreibt Porträts und Reportagen, 2019 ausgezeichnet von der Akademie der Bayerischen Presse mit dem zweiten Preis in der Kategorie Reportage.