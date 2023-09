Die Bodensee-Saga - Kinofeeling-Lesung mit Maria Nikolai

Mit ihrer historischen Trilogie der „Bodensee-Saga“ entführt die Bestseller-Autorin Maria Nikolai ihre Fans an den schönen Bodensee zu Ende des Ersten Weltkriegs. Die Autorin wird aus allen 3 Bänden der Reihe erzählen und passend dazu Bilder zeigen. Im Anschluss an die Lesung serviert das Hotel am Remspark genussvolle Kleinigkeiten aus der Küche.

Maria Nikolai liebt historische Stoffe und zarte Liebesgeschichten. Mit »Die Schokoladenvilla« schrieb sie sich in die Herzen der Leserinnen: Die opulente Saga rund um eine Stuttgarter Schokoladenfabrikantenfamilie stand monatelang auf der Bestsellerliste und verkaufte sich fast eine halbe Million Mal. Maria Nikolai wohnt in der Nähe von Stuttgart.