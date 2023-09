Zweiter Frühling oder Altenteil? Stadtklöster im Barock

Im Mittelalter sind Städte ohne Klöster gar nicht vorstellbar. Das ändert sich nach 1500 – zumindest in den Kommunen, die sich der Reformation anschließen: Aus Kirchen werden Kornspeicher, aus Mönchszellen Gefängnisse. Aber was geschieht in Städten, die katholisch bleiben? Veränderte repräsentative Ansprüche treffen auf unveränderbare beengte Verhältnisse. Gotische Anlagen entsprechen nicht mehr dem Zeitgeschmack, aber lohnt sich ein Neubau?