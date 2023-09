„Kennen wir uns?“ - Interkulturelle Lesung mit den Autoren Carsten Schmidt und Yahya Alaous (dt. / ara.)

Mal ehrlich: Wer sind unsere Nachbarn? Kennen wir unsere Mitmenschen wirklich? Carsten Schmidt aus Deutschland und Yahya Alaous aus Syrien begegnen sich wie auf einer langen Zugfahrt als Geschichtenerzähler, Familienväter, Beobachter ihrer Welten. Eine Begegnung auf Augenhöhe – mitten im interkulturellen Mehrgenerationenwohnen „Hoffnungshaus“, wo rund 110 Menschen aus 10 Nationen Leben teilen.

Carsten Schmidt, geboren 1978, studierte Deutsch, Englisch und Geschichte in Rostock, Potsdam und Bradford (UK). Er ist Autor, arbeitete als Übersetzer, Redakteur, Content Manager und kultureller Berater. Er schrieb mehr als 200 Kritiken für Kulturmagazine. Derzeit lebt er in Görlitz und arbeitet als Lehrer.

Yahya Alaous, lebt seit 2015 mit seiner Familie in Berlin, studierte Journalismus an der Universität von Damaskus. Zwischen 2002 und 2004 war er wegen kritischer Artikel gegen das politische Regime seines Landes inhaftiert, auch publizierte er intensive Forschung zu Frauenrechten und Demokratiestandards in Syrien. Seit August 2015 schreibt er eine Kolumne für die „Süddeutsche Zeitung“ unter dem Titel „Mein Leben in Deutschland“. Regelmäßig schreibt er wissenschaftliche Berichte über die Integration Geflüchteter in Deutschland.