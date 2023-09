Du bist Fan von Naruto, Dragonball oder One Piece? Zeichnen wie ein echter Mangaka? – Ich zeige euch, wie das geht. In diesem Workshop lernt ihr die Grundlagen für das Mangazeichnen, wie man Gesichter konstruiert, Mimik zeichnet und Spezialeffekte einsetzt. Eine Veranstaltung in Kooperation mit der Jugendkunstschule Schwäbisch Gmünd.

Für Jugendliche von 12 bis 16 Jahren