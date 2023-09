Lesung im "schattenreich"

Das optische Phänomen des Schattens war schon immer ein besonderes Faszinosum – nicht zuletzt dient der Schatten bereits seit der Antike als ein Mittel der Erkenntnis. In einer kommentierten Lesung geht der Germanist Dr. Christoph Schanze dem Motiv des Schattens in der deutschsprachigen Lyrik seit dem Mittelalter nach. Die Veranstaltung bietet ein breites Panorama an Schatten-Gedichten aus acht Jahrhunderten. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.