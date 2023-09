Saisonfinale im Silberwarenmuseum Ott-Pausersche Fabrik

Mit dem Ende der Sommerzeit endet im Silberwarenmuseum Ott-Pauser auch wieder die Saison. Letzte Gelegenheit in diesem Jahr also, das Kleinod der süddeutschen Museumslandschaft zu besuchen.

Die ehemalige Silberwarenfabrik aus dem 19. Jahrhundert ist ein einzigartiges Zeugnis der Kultur-, Industrialisierungs- und Wirtschaftsgeschichte. Wer das Haus betritt, unternimmt eine Zeitreise in eine untergegangene Arbeits- und Lebenswelt. Die 1845 errichtete Fabrikanlage ist die älteste und zugleich einzig komplett erhaltene aus der Blütezeit der Gmünder Schmuck- und Silberwarenproduktion im 19. und 20. Jahrhundert. Fast alle Maschinen, ob Friktionsspindelpressen, Drahtziehbänke, Fall- und Krafthämmer und Walzwerke, standen hier bereits vor 150 Jahren. An den Wänden haftet noch der Staub der Schleifarbeiten und im Kontor liegen die alten Auftragsbücher sowie die Lohntabellen der Arbeiter. Überall sind die Spuren vergangener Betriebsamkeit zu sehen. Alles sieht so aus, als sei die Fabrik vor langer Zeit plötzlich verlassen worden, um dann in einen Dornröschenschlaf zu fallen. Noch immer lagern in den Regalen hunderte von Stahlgesenken, das sind Negativabdrucke der späteren Waren. Mit ihnen wurden aus Blech Stockgriffe, Puderdosen oder Tabletts geformt. Als Museum und Kulturdenkmal repräsentiert die Fabrik heute ein einmaliges Zeugnis der Industrialisierungs-, Kultur- und Wirtschaftsgeschichte der Stadt Schwäbisch Gmünd und des Landes Baden-Württemberg.