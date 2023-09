Nature on my Mind - Gmünder Autorenkreis

Die Künstlerinnen Charlotte Eschenlohr und Maureen Jeram verwandeln den Ausstellungsraum in ein begehbares Gesamtkunstwerk. Der Gmünder Autorenkreis wird zwischen diesen farbstarken Bildern, Collagen und installierten Elementen wandeln, immer der Natur auf der Spur, das Werden und Vergehen im Blick. Lyrische Bilder ergänzen das Gemalte, Kurzprosa reibt sich an den Installationen, heitere Gedanken hängen sich an die Collagen. Visuelles und Auditives ergänzen sich und treten in Kontrast, überschreiten Grenzen und verschmelzen zum uns Umgebenden.