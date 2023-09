Der Verlust ihres Leihhundes Raissa treibt Oskar und Zack in die Arme von Polizisten, die sie in eine Kinderbesserungsanstalt einliefern, in der Dosen-Labskaus hergestellt wird. In der Fabrik kommen die Jungen skrupellosen Gaunern, die mit Monsterfischen experimentieren, auf die Spur und geraten in große Gefahr.