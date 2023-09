Live-Show Abenteuer Weltumrundung

In einer magischen, facettenreichen Live-Show der Klänge, Farben, Emotionen und Träume präsentiert Reiner Meutsch mit Hilfe von Filmpassagen und Fotos sowie Live-Musik aus unterschiedlichen Kulturen seine Weltumrundung im Kleinflugzeug.

Erleben Sie lebendige, authentische Erzählungen und beeindruckende Aufnahmen: eine Mischung aus Geschichten, Reiseerlebnissen und spannenden Hintergrundinformationen, verbunden mit den Hilfsprojekten seiner Reiner Meutsch Stiftung FLY & HELP. 100.000 Flugkilometer und über 77 Länder mit ihren landestypischen Kulturen und Bräuchen liegen vor Ihnen. Kommen Sie mit auf eine spektakuläre Reise rund um unseren Globus.

Hauptziel der Reiner Meutsch Stiftung FLY & HELP ist die Förderung von Schulbildung. Mit Hilfe der Spenden errichtet die Stiftung neue Schulen in Entwicklungsländern. Die fünf Projekte während der Weltumrundung von Reiner Meutsch waren erst der Anfang einer langfristig angelegten Bildungskampagne der Stiftung. Insgesamt konnten in den mehr als zwölf Jahren seit Stiftungsgründung mit einem Fördervolumen von ca. 35 Mio. Euro schon 700 Schulen in 55 Ländern fertiggestellt werden. Durch die neuen Gebäude wird mehr als 110.000 Kindern in Afrika, Asien und Lateinamerika der Schulbesuch ermöglicht und der Grundstein für eine Zukunft in ihrer Heimat gelegt.