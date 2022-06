Konzert mit Würth Chor und Würth Band. Ulrich Dachtler | Leitung

Als mittlerweile traditionsreiche Ensembles sind Würth Chor und Würth Band unter der Leitung von Ulrich Dachtler überregional beliebt.Tauchen Sie ein in neue Arrangements erfolgreicher Hits wie Bob Marleys „In Love“, seien Sie einmal „König von Deutschland“ und bleiben Sie keinesfalls ruhig bei „Shut Up and Dance“. Swingen Sie innerlich mit, wenn die Würth Band Glenn Miller aufleben lässt.