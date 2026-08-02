Lustige & spannende Geschichten mit der Leseraupe

Im Rahmen der 43. Baden-Württembergischen Literaturtagekönnen die Kleinen Zuhören, kreativ werden – und der Fantasie freien Lauf lassen!

Lustige Geschichten, spannende Geschichten, große und kleine Abenteuer: Das alles gibt es in der Stadtbücherei. Zunächst tauchen wir beim Vorlesen gemeinsam in die Geschichte ein, und im Anschluss könnt ihr selbst kreativ werden. Um welches Buch es sich dieses Mal handelt, bleibt noch ein Geheimnis. Sicher ist, dass es wieder viel Spannendes, Lustiges und Überraschendes zu entdecken geben wird!

Die Leseraupe ist das monatliche Vorleseformat der Stadtbücherei für Kinder von 4 bis 7 Jahren. Zu diesem Termin im Rahmen der Literaturtage sind alle bisherigen „Leseraupen“ sowie alle neuen Interessienten herzlich eingeladen. Bei jedem Besuch erhalten alle, die dabei waren, eine Perle für ihre persönliche Leseraupe, die somit von Mal zu Mal wächst.

Eine Veranstaltung der Stadtbücherei Bad Mergentheim.