Manche Abende verändern etwas in uns – weil wir lachen. Weil wir uns gespürt haben. Weil wir mit einem Mal Lust bekommen – auf uns selbst, auf mehr Nähe, auf ein (noch) lustvolleres Leben. Lustmacher ist genauso ein Abend: warm, ehrlich, klug und verspielt.

Sexologin und Autorin des Buches „Sex that connects“ (Goldmann, 2024) Jana Welch und Comedian Chin Meyer schaffen gemeinsam einen Raum, in dem Tabus schmelzen und die Freude an Sinnlichkeit neu erwacht – für Singles, Paare, Neugierige und Erfahrene.

Unerschrocken ehrlich, leichtfüßig und humorvoll segeln die beiden Lustmacher durch die unendlichen Weiten und Geheimnisse der Lust und Leidenschaft. Zwischen herzhaftem Lachen und spannenden Erkenntnissen verbinden die beiden charmanten Entertainer:innen fundiertes Wissen mit humorvollen Einlagen. Sie gehen brennenden Fragen des Alltags auf den Grund: Wieso entwickelt sich beim Sex mehr Routine als beim Zähneputzen? Weshalb ist der weibliche Orgasmus vielen Männern unbekannter als die Spieler der dritten Fußball-Bundesliga? Wieso ist das Gefühl der Bedrängung in der Partnerschaft schlimmer als Drohbriefe vom Finanzamt? Und warum, zum Teufel, streicheln wir unsere Smartphones am Tag ungefähr hundert Mal häufiger als unsere Partner:innen?

Nach rund 90 Minuten voller interaktiver Inspiration, Lachen und Lust entlassen Jana Welch und Chin Meyer ihre Gäste mit einem Lächeln auf den Lippen und einem Kribbeln im Bauch – im Wissen, dass alle den Turbo der Leidenschaft zünden können.

Lustmacher

Die Comedy der Sinnlichkeit mit Jana Welch und Chin Meyer