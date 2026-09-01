Luther-Erlebnisweg

Das Kindergottesdienstteam der evangelischen Kirchengemeinde Leuzenbronn hat für den Reformationstag, dem 31. Oktober, lädt zu einem besonderen Erlebnis ein.

Ab 17:00 Uhr können sich Groß und Klein auf den Weg kreuz und quer durch Leuzenbronn machen und an verschiedenen Stationen der Zeit um 1525 nachspüren. Im Anschluss an den Stationenweg gibt es für alle am Lagerfeuer und im Gemeindehaus Kürbissuppe, Wienerle und Apfelpunsch. Der Abend schließt um circa 19:00 Uhr mit einer Andacht in der Kirche bei Kerzenschein. Treffpunkt ist an der Kirche.