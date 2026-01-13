"LYCA" Live Konzert / Currents-Tour

Mit ihrem Nachfolgewerk „Lyca“ hält die sechsköpfige Band fest, was sie ausmacht: ein rauschhaftes Erlebnis, tief verwurzelt im Geist des Rock-‘n‘-Rolls vergangener Tage.

Sie beschwören die psychedelischen Hymnen der späten Sechziger und frühen Siebziger herauf und verweben sie mit Latin gefärbten Rhythmen, die Geist und Körper in Schwingung versetzen.

Tief verankert in der deutschen Underground-Szene hat Lyca durch ihre mitreißenden Live-Auftritte eine treue Gefolgschaft um sich geschart. Denn auf der Bühne atmet ihre Musik immer noch am Freisten und erwacht zu voller Kraft. Roh, elektrisierend und von Herzen.