LYDMOR ist die in Kopenhagen wohnhafte Jenny Rossander, die als Produzentin elektronischer Musik, Songschreiberin, Sängerin, Texterin und selbsternannter Störenfried ihr Publikum immer wieder in den Bannkreis ihrer mitreißenden Energie zieht.

Mit "I Told You I'd Tell Them Our Story" veröffentlichte sie 2018 ein erstaunlich vielschichtiges neues Soloalbum moderner elektronischer Popmusik. Neugierig und schonungslos reflektiert LYDMOR die Welt, die sie umgibt und nimmt den Hörer mit auf ihre sehr persönliche Reise, zwischen Verletzlichkeit und Provokation, zwischen Wehmut und Aufbruchsstimmung.

"I Told You I'd Tell Them Our Story" erzählt vom persönlichen Wachstum, geprägt durch intensive Erfahrungen am Ende der Welt, am Ende des Selbst. 2016 ging LYDMOR für längere Zeit nach Shanghai und das Leben in der chinesischen Metropole forderte sie, ihren künstlerischen Ausdruck neu zu definieren. Das ist ihr mit dem medial hochgelobten Longplayer sichtlich gelungen.

Nun kommt sie nach umjubelten Shows noch einmal für einige Shows nach Deutschland zurück, denn ihre wirkliche Heimat haben die clubtauglichen Sounds des Albums nun mal auf den Bühnen der dunklen, schwitzigen Clubs.