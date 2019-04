Lynne Arriales einzigartige Pianostimme erklingt bereits seit 25 Jahren weltweit in ihrer unvergleichlichen melodischen wie poetischen Charakteristik. Im Anschluss an ihre klassische Ausbildung wurde Arriale von Herbie Hancock zum Jazz inspiriert und zählt mittlerweile selbst zu den großen Namen. Souverän trifft sie mit ihrer swingenden Mischung Intellekt und Herz. Am Bass wird sie von Jasper Somsen begleitet, der in Esslingen schon mit Enrico Pieranunzi brillierte und bereits mit J. M. Pilc und Joey Calderazzo zusammengearbeitet hat. Auf ideale Weise ergänzt wird das Trio von EJ Strickland, der als Drummer alles mitbringt, was Lynne Arriales anspruchsvolles Pianospiel einfordert.

Lynne Arriale / Piano

Jasper Somsen / Bass

EJ Strickland / Schlagzeug