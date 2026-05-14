Lyra-Leo-Beach 2026

Lyra-Leo-Beach: Sommerliche Stimmung, Musik und Begegnung

Auch in diesem Jahr lädt die Lyra Leonberg wieder zum Lyra-Leo-Beach rund um das Vereinsheim in der Hertichstraße ein. Freuen Sie sich auf zwei Tage mit Musik, guter Unterhaltung und entspannter Sommeratmosphäre – mitten in Leonberg.

Der Auftakt ist am Samstag um 16 Uhr mit dem traditionellen Fassanstich. Bei hoffentlich schönem Wetter sorgt am Abend die Band „Friendly Elf“ für musikalische Highlights. Mit bekannten Rock- und Pop-Songs aus mehreren Jahrzehnten schaffen sie eine stimmungsvolle Kulisse für einen geselligen Sommerabend.

Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst der katholischen und evangelischen Kirchengemeinden. Ab 11:30 Uhr gestalten verschiedene Musikvereine das weitere Programm und begleiten den Tag bis etwa 20 Uhr musikalisch – ideal, um bei gutem Essen und Getränken gemütlich zusammenzusitzen und den Sonntag zu genießen.

Auch Familien sind herzlich willkommen: Traktorfahrten und ein Eiswagen sorgen bei den jüngeren Gästen für Freude, während die Erwachsenen entspannt Platz nehmen und die Atmosphäre genießen können.

Wir freuen uns auf viele Besucherinnen und Besucher und auf ein gemeinsames Sommerwochenende in angenehmer Runde.