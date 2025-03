Lyrik am Stein - Mitglieder der Goethe-Gesellschaft Ludwigsburg und Interessierte tragen vor dem Stein des guten Geschicks ausgewählte Gedichte vor.

Der Stein des guten Geschicks steht als eines der ersten nicht-figürlichen Denkmäler seit 1777 im Garten Goethes an der Ilm - und seit 2024 auch als Kopie vor dem Goethe-Gymnasium in Ludwigsburg. Die Goethe-Gesellschaft Ludwigsburg hat dieses Denkmal anlässlich der Tagung der Vorstände der Goethe-Gesellschaften Deutschlands in Ludwigsburg im Mai 2024 errichten lassen. Im Anschluss an die Jahresmitgliederversammlung 2025 (nichtöffentlich) werden Mitglieder und Interessierte ausgewählte Gedichte vortragen. Wer also z.B. die Ringparabel von Lessing hören möchte, darf einfach dazu kommen.