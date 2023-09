Lyrik, Folk, Indi-Rock, Singer/Songwriter

Folk//Lyrik//Indi-Rock//Stop-Motion

16.9.2023 coffee roffee *** 19:30 *** Karlsplatz 1, 73614 Schorndorf

Vertonungen von Ingeborg-Bachmann-Gedichten

Sowie Lieder von Gerhard Gundermann und Dota Kehr

Eigene Stücke von Kerstin Wahl, Matthias Horn, Claudia Lattner, Steffen Oswald

Spezial: Stop-Motion-Animation von Caro Bäßler trifft auf Tango

Das Künstlerinnen-Kollektiv um das Projekt „Sichtbarkeit“, die Band In The Meadows At The Foot Of Sugar Hill

und Gastmusiker*innen bespielen das Café mit Feinkrach und Schönklang.