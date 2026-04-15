Lyrik & Jazz – Kulturpfingsten / mit dem Trio Kischkat Kühner Weiss

Das Programm Augenblicke stellt Momentaufnahmen des Lebens in den Mittelpunkt und verdichtet sie. Blitzlichter der Erinnerung und der Vergegenwärtigung.

Die Klangexkursionen der beiden Gitarristen werden inhaltlich zusammengehalten durch die ausgewählte Lyrik, interpretiert von Schlagzeuger Uwe Kühner.

Kein Konzert gleicht dem anderen. Jedes Konzert steht als Unikat für sich.

Die Lyrik bezieht sich zu einem großen Teil auf die Enzyklopädie »Museum der modernen Poesie« von Hans Magnus Enzensberger, in der er beinahe hundert Dichter aus aller Welt in 351 Gedichten versammelt. Doch – Poesie ist ein Prozess – kein Museum, wie Enzensberger selbst anmerkt. Dieser Prozess gibt der Musik als Momentaufnahme ein Gesicht, einen Geschmack.

Boris Kischkat – Gitarre

Uwe Kühner – Percussion

Günther Weiss – Gitarre