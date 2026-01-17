Lyrik, leise, Lieder

Wolfgang Pusch aus Mössingen mit seinem Programm mit dem Untertitel „In Wort und Klang gefasste Träume“.

So umschreibt er seine eigenen Auftritte mit Liedern und Gedichten, die er im Frühjahr 2020 in einem Buch (Ein Tag mit Dir) und einer gleichnamigen CD veröffentlicht hat. Mit Konzerten in Hechingen, Mössingen, Balingen, Albstadt oder Bodelshausen hat er in den letzten Jahren schon ein Publikum für seine Poesie gewinnen können. Jetzt möchte er dies auch in Tübingen versuchen.

Die Gedichte und Lieder von Wolfgang Pusch enthalten biografische Elemente, beschreiben oft Alltagsthemen voller Poesie, wie z.B. ein Lied über ein Haus in der Biesingerstrasse in Tübingen Die Sprache und die Musik seiner Lieder sollen seine Zuhörer oft leise einfangen und entführen wie Tagträume. Doch manchmal scheinen in seinem aktuellen Programm auch humorvolle oder politisch motivierte Farbtupfer auf.