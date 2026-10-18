Lyrik, leise, Lieder

In Wort und Klang gefasste Träume mit Wolfgang Pusch.

Der Mössinger Wolfgang Pusch präsentiert ein Solokonzert mit Gitarre, in dem sich poetische Texte und einfühlsame Melodien zu einem intensiven Hörerlebnis verbinden. Der Hobbymusiker spielt schon seit vielen Jahren überwiegend eigene Liedkompositionen, ergänzt durch eigene Gedichte und manchmal auch ausgewählte Coversongs.

Sein neues Programm enthält auch neue Elemente der Präsentation von Musik und Text, indem er u.a. zu Klavierstücken Texte verfasst hat – Stichwort: „Verdichtete Klänge“ – und diese dazu vorträgt. Man darf auf diesen Abend gespannt sein.