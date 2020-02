Lyrik lesen - Gedichte im Gespräch

Wirken Gedichte heute anders als zur Zeit der schwäbischen Romantiker, die einerseits Hölderlins geniale Hauptwerke bewunderten und ihm andererseits als krankem Dichter ziemlich hilflos begegneten?.

Und ist von alledem etwas in Versen zu spüren, die heute geschrieben werden? Jan Bürger, Gregor Dotzauer („Der Tagesspiegel“, Berlin), Claudia Kramatschek (freie Kritikerin) und die Moderatorin Barbara Wahlster debattieren abermals über aktuelle Lyrik. Dabei erinnern sie auch an Hölderlins unvergleichliche Verskunst, was nicht nur dem Geist des Ortes geschuldet ist, an dem sie zu Gast sind. Lesung aus den besprochenen Büchern: Birgitta Assheuer.

Radioaufzeichnung in Kooperation mit Deutschlandfunk Kultur.