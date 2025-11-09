Lyrik trifft Kunst

Was wäre, wenn die kleinsten Teilchen der Welt – jene unsichtbaren Bausteine des Lebens – plötzlich eine Stimme erhielten? Welche Klänge, welche Geschichten würden sich offenbaren, wenn man ihr Wachstum, ihre Verwandlungen und ihren Zerfall bis hin zur atomaren Spaltung in Worte fasst?

Diesen Fragen widmet sich die Autorin Carolin Callies in ihrem poetischen Experiment teilchenzoo. In einer lyrischen Versuchsanordnung richtet sie den Blick nicht durchs Mikroskop, sondern durch die Sprache. Mit feiner Beobachtungsgabe ergründet sie die Welt der Einzeller, Kerne und Splitter, zeichnet ihre Verbindungen im menschlichen Körper ebenso nach wie in der Natur und lässt dabei biblische wie wissenschaftliche Schöpfungsmythen anklingen. Buchstaben, Zeichen und sprachliche Strukturen geraten selbst ins Schweben – bis die „DNA der Dichtung“ sichtbar wird.