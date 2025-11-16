Lyrik und Jazz - Auf kleinen Planeten

Die Idee zu dieser CD-Produktion entstand in Folge eines von der Christian-Wagner-Gesellschaft veranstalteten „Lyrik & Jazz“-Konzerts in der Lahrensmühle. Die Texte beschreiben eine phantasievolle Gedankenreise durch das Weltall in vergangene und zukünftige Welten. Wagner entwickelte visionäre Vorstellungen von entstehenden und untergehenden Planeten und Sternen sowie beispielsweise von Solarfahrzeugen auf dem Mars. Die von Felix Muhle rezitierten Texte verbinden sich mit experimentellen musikalischen Improvisationen, die als klanglich raumbildende „Skulpturen“ konzipiert sind.

Im Anschluss an das CD-Release-Konzert lädt die CW-Gesellschaft zu einem kleinen Neujahrsempfang ein!