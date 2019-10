Lyrik und Musik mit Andreas Knapp

Der Förderverein Odenwald Hospiz e.V. lädt für den 13. Dezember 2019 um 19 Uhr zu einer Dichterlesung in die Kapelle Maria Rast in Walldürn ein. Der aus Hettingen stammende Priester Andreas Knapp wird aus seinen Gedichten lesen. Passend zur Adventszeit wird auch eine von ihm verfasste Weihnachtsgeschichte dabei sein. Zwischen den einzelnen Stücken erklingt einfühlsame Akkordeonmusik. Danach ist bei Christstollen, Tee und Glühwein Gelegenheit, sich über das Gehörte auszutauschen und auch mit dem Dichter Kontakt aufzunehmen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen, die je zur Hälfte an die Projekte von Andreas Knapp und an das Odenwald Hospiz gehen.