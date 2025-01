Lyrische Abstraktion

Die Ausstellenden beschäftigen sich mit abstrakter Malerei. In den Malkursen, des Basler Künstlers Andreas Durrer in der Freien Kunstakademie Gerlingen, haben sich die Malerinnen mit Fläche und Linie, Freiraum und Flächensetzung, Licht und Schatten, Hell und Dunkel und Farbbewegung im Zusammenspiel beschäftigt. Wir zeigen Bilder, die während und nach den Kursen entstanden sind. In den Mittelpunkt unserer Ausstellung stellen wir Bilder von Andreas Durrer. Wir geben den Betrachterinnen und Betrachtern die Möglichkeit, die Nuancen und Facetten unserer Bilder nachzuvollziehen.