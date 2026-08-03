Lyrische Gedanken

Die Sächsische Staatskapelle Dresden besteht schon seit weit über vierhundert Jahren. Mit diesem Konzert präsentiert sie ein Programm, das gleich drei zentrale Werke des 19. Jahrhunderts in sich vereint.

Unter der Leitung seines Chefdirigenten Daniele Gatti, der unter anderem für seine präzise Klanggestaltung bekannt ist, bringt das Orchester Ludwig van Beethovens Ouvertüre zu Goethes Trauerspiel „Egmont“ sowie dessen viertes Klavierkonzert und Johannes Brahms’ zweite Sinfonie im Reinhold Würth Saal zum Erklingen.

Am Klavier ist mit Beatrice Rana eine weltweit gefragte und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnete Pianistin zu erleben, die trotz ihres jungen Alters bereits mit den renommiertesten Orchestern dieser Welt die Bühne teilte.

Das zweite Gastspiel der Sächsischen Staatskapelle ist ein Ausdruck der langjährigen Kooperation zwischen Dresden und Künzelsau.

Ludwig van Beethoven

Ouvertüre zu „Egmont“, op. 84

Konzert für Klavier und Orchester Nr. 4 in G-Dur, op. 58

Johannes Brahms

Sinfonie Nr. 2 in D-Dur, op. 73

Beatrice Rana | Klavier

Daniele Gatti | Dirigent

Sächsische Staatskapelle Dresden