Eine sanfte, gefühlvolle Stimme, die dezent von Klavier, Gitarre und Percussion begleitet wird.

Ob verträumt, ob tiefgründig und kritisch - jedes Lied vermittelt eine ganz bestimmte Botschaft. "Es zählen keine Oberflächlichkeiten, Musik zeigt wer man wirklich ist."

So auch das neue Album "Herzenssprache", in dem sich die Künstlerin mit den essentiellen Fragen wie Glaube, Liebe, Toleranz und dem Sinn des Lebens beschäftigt. Inmitten des Alltags schafft sie Zeit für Stille, Zeit für Gemeinschaft, Zeit auf das Herz zu hören und lädt ein zu einer Reise in ihre ganz eigene Welt, eine Welt, in der sich alles gegen den Uhrzeugersinn dreht.