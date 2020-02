Lysistrata @ B-Hof

Fangen wir bei der Schlussfolgerung an: diese dreiköpfige Band aus Frankreich ist großartig. Also, wirklich großartig. Lysistrata, das sind die drei 20-jährigen Freunde Théo Guéneau (Gitarre, Gesang), Max Roy (Bass, Gesang) und Ben Amos Cooper (Schlagzeug), die seit ihrem Bestehen alles in ihrem Weg zerstören.

Doch erstmal die musikalische Einordnung: ihre Musik, die sich seit ihrer Gründung 2013 im ständigen Wandel befindet, setzt sich aus Teilen Noiserock, Post-Hardcore, Math-Rock und Post-Rock zusammen. Ein bisschen "Post-Alles" also. Wird über Lysistrata geschrieben, dann oft in schmeichelnden Vergleichen á la "klingt wie At The Drive In / Refused / Battles / Foals / Explosions In The Sky / Sonic Youth". Und während diese Vergleiche eventuell hier und da sogar zutreffen, ist die größte Inspiration der Band doch der Moment an sich, die totale Spontanität.

Über die Grenzen Frankreichs hinaus haben sich Lysistrata bereits einen hervorragenden Ruf erspielt: zahlreiche Touren und Auftritte bei großen europäischen Festivals wie dem Rock En Seine, dem Reeperbahnfestival, der Fusion und dem Dour Festival haben sie bereits absolviert, die meisten der Musikpreise in Frankreich haben sie auch schon gewonnen. Auf also zu neuen Herausforderungen.

Nun sind Lysistrata beim Label „Grand Hotel van Cleef„ untergekommen und haben ihr zweites Album „Breathe In/Out“ angekündigt, welches dort am 18. Oktober erscheinen wird.

Im Frühjahr kommen Ben, Max und Théo auf Headline-Tour nach Deutschland, um den Vorschusslorbeeren gerecht zu werden.