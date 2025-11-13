Die schottischen Highlands sind rau und nebelverhangen.

Diese Landschaft hat etwas Ursprüngliches und Einmaliges, aber auch Mystisches. Vor allem aber bringt sie tolle Musiker hervor. Was Mànran so außergewöhnlich macht, ist die Verschmelzung der schottischen Kultur mit der Moderne. Auch wenn es um das Austarieren von Rock und Tradition geht, bleibt das Zünglein an der Waage in der goldenen Mitte schweben. Im Fokus stehen die Stimmen von Kim Carnie und Ewen Henderson und das weltweit einzigartige Duett zwischen irischen Uilléan und schottischen Bagpipes. Es ist teuflisch schwer, zwei Dudelsäcke mit zwei verschiedenen Tonlagen stimmig zu spielen. Gesungen wird sowohl auf Gälisch als auch Englisch. Produziert wird die Band von Colum Malcolm (Simple Minds, Wet Wet Wet und Runrig) und der schottischen Folklegende Phil Cunningham. Das Kollektiv erhielt mehrere Auszeichnungen weltweit, unter anderem: International Artist of the year, Australian Celtic Music Awards, Scots And Gaelic Award, Creative Scotland Awards und Album of the year & Gaelic singer of the year.