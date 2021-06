MÁGICA FE | RUSSO & PUTTE | LEBO

Mágica Fe präsentiert von Women of Music Was passiert, wenn traditionelle afro-peruanische Rhythmen auf einen warmen Post-Rock- Sound treffen? Mágica Fe!

Die Stuttgarter Kombo um Débora Vilchez und Fabian Wendt lässt zusammen mit ihren Bandkollegen Klangwelten entstehen, die man eher selten zu hören bekommt und die lange im Ohr bleiben. Déboras warme und außergewöhnliche Stimme trägt den einzigartigen Klangkosmos aus Trip-Hop, Rock und Weltmusik – und entführt die Zuhörer*innen in ihre Heimat Peru, wo die Sängerin und Perkussionistin schon als kleines Mädchen mit der dortigen Kultur in Kontakt kam. Mit ihren Bandkollegen zelebriert sie den „magischen Glauben“ an die Musik – was „Mágica Fe“ bedeutet. Gemeinsam erschaffen sie einen musikalischen Melting-Pot, ein sensibles und gleichzeitig kraftvolles Klanggemälde aus Cajón-Rhythmen und einprägsamen Melodien, das bewegt, verzaubert und seinesgleichen sucht.

LEBO – Afro-Soul Deluxe! präsentiert von Women of Music Verehrt für ihren Groove, geliebt für ihren Soul ist die in Hamburg lebende Südafrikanerin längst über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt. LEBO wächst mit einer Vielfalt an musikalischen Einflüssen auf: Aus den Ghettoblastern tönen Roberta Fleck und Brenda Fassie, ihre Eltern tanzen zu Township Jive und American Jazz wie zu Miriam Makeba und Billie Holiday. Heute vereint die Soulmusikerin zielsicher ihre südafrikanischen Wurzeln mit bewegenden Sounds und kreiert damit einprägsame Songs. Dabei fasziniert LEBO nicht nur mit ihrer atemberaubenden Stimme, sondern begeistert ihr Publikum auch mit ihrer beeindruckenden Bühnenpräsenz und ihrem Humor, der vor allem dann aufblitzt, wenn sie die Geschichten erzählt, die hinter ihren Liedern stehen.

Russo & Putte präsentiert von Women of Music Russudan ist musikalisch verwurzelt in der Klassik, in georgischer Folklore und Experimenteller Musik, Thorsten in den Bereichen Elektronik, Pop und Rock. Beide Künstler*innen verbindet die Begeisterung für Nordische Musik, Ambient und Minimal Music. Russudan schrieb während des Frühjahrs 2020 – während des ersten Lockdowns – Stücke für Stimme und präpariertes Klavier und Putte versetzte diese durch elektronische Einflüsse in eine neue Umgebung. Mit dem dabei entstandenen Werk „Phantastic Solitude“ suchen die beiden Musiker*innen, die aus ganz unterschiedlichen Welten kommen, nach Schnittstellen zwischen zwei Universen und öffnen damit einen neuen gemeinsamen Klangraum zwischen experimenteller und populärer, komponierter und improvisierter Musik.