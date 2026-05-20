Mátyás Bartha Trio

Der aufstrebende Pianist Mátyás Bartha gilt als ein Ausnahmetalent der europäischen Jazzszene und ist momentan auf Tour, um seine neueste Produktion „Hercules“ zu präsentieren, die er zusammen mit dem amerikanischen Multi-Instrumentalisten Scott Robinson aufgenommen hat.

Bartha begann seine musikalische Reise im Alter von acht Jahren in seiner ungarischen Heimatstadt Szentendre. Später setzte er seine Ausbildung unter der Leitung von Olaf Polziehn an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Graz, Österreich, fort. Mittlerweile in Wien lebend, unterrichtet er seit 2023 am Musikkonservatorium Innsbruck Jazz-Klavier.

In letzten Jahren spielte Bartha mit international anerkannten Künstlern wie Sheila Jordan, Kevin Mahogany, Kenny Washington, Fay Claassen, John Marshall, Jim Rotondi, Dan Barrett, James Morrison, Joe Magnarelli, Scott Robinson, Scott Hamilton und Don Menza.

Besetzung: Mátyás Bartha (p); Daniel Nagel (b); Xaver Hellmeier (dr)