Der Titel der neuen Kabarettshow von Mäc Härder ist Programm: „Leben beginnt, wenn Hund tot und Kinder aus dem Haus“.

Endlich hat man wieder Zeit. Endlich wieder sturmfreie Bude. Man muss nicht mehr beim Fernsehen das Bier und den Rotwein verstecken und beim Urlaub auf Schulferien achten. Endlich wieder frei. Endlich wieder Zeit für sich. Da stellen sich neue Fragen: Besuche ich Neapel oder Nepal? Fahre ich nach Bayreuth oder nach Beirut? Mache ich eine Alpenüberquerung zu Fuß, mit dem Rad oder auf einem Elefanten? Gehe ich zu einem klassischen Konzert oder zu einem Heavy-Metal-Festival? Oder setze ich mich einfach in den Schaukelstuhl? Jetzt ist Zeit für ein gutes Buch und es ist ruhig im Haus. Gut, manchmal ein bisschen zu ruhig. Blöd auch, dass einem keiner mehr die Computer- und Handyprobleme löst...

Mit sprudeliger Leichtigkeit durchpflügt Mäc Härder seinen neuen Kosmos, seine neue Welt der Freiheit und Unabhängigkeit. Natürlich hat er auch noch ein paar fränkische Schmankerl in seinem Gepäck, so dass sich das Publikum auf einen heiteren, vergnüglichen Abend freuen kann.