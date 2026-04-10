Am Sonntag, den 4. Oktober 2026, verwandelt sich die Stadthalle Göppingen wieder in ein großes Shoppingparadies für Mode-, Secondhand- und Flohmarktfans.

Beim Beauty Jungle Mädchenflohmarkt erwartet die Besucherinnen und Besucher eine große Auswahl an gut erhaltener Kleidung, Schuhen, Taschen, Schmuck, Accessoires und vielen besonderen Einzelstücken. Zahlreiche private Verkäuferinnen bieten ihre ehemaligen Lieblingsstücke an und sorgen für echtes Flohmarktgefühl in einer modernen und wetterunabhängigen Indoor-Location.

Ob bekannte Marken, Vintage-Schätze, aktuelle Trends oder besondere Schnäppchen - beim Beauty Jungle kann ausgiebig gestöbert, anprobiert und geshoppt werden.