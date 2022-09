Mädchentag

Herzlich willkommen sind alle Mädchen von der dritten bis zur siebten Klasse der Kornwestheimer Schulen. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist allerdings erforderlich. Möglich ist diese bis zum 12. Oktober 2022 über die Schulsozialarbeit der jeweiligen Schule, bei Stefanie Bagli vom Bewohner- und Familienzentrum (Tel.: 07154-202-6576, E-Mail: stefanie.bagli@kornwestheim.de) oder über Madlen Bulan (Tel.: 07154-21699, E-Mail: madlen.bulan@kornwestheim.de) vom Jugendzentrum.

Auf die Teilnehmerinnen warten zahlreiche tolle Angebote. Die Kindersportschule Kornwestheim (KiSS) bietet einen Tanzworkshop an, bei dem sich die Mädchen bei rhythmischen Tanzeinheiten austoben können. Dem kreativen Geist darf beim Gestalten von Schlüsselanhängern freien Lauf gelassen werden. Freundschaften werden durch das Knüpfen von Freundschaftsarmbändern nochmals besiegelt. Kulinarisch wird es schließlich an der Bar, an der leckere Cocktails gemixt werden können. Neben den vielfältigen Möglichkeiten der Räumlichkeiten des Jugendzentrums, zum Beispiel der Tischkicker oder die Tischtennisplatte, warten weitere kreative und sportliche Angebote auf die Teilnehmerinnen.