Mädels Sekt und Secco Tour

Sie schäumen alle und sie perlen alle. Aber wie kommen die Perlen ins Glas und was sind die Unterschiede zwischen Sekt, Secco, Crémant & Co.?

Erfahren Sie dies bei einem ausgelassenen Spaziergang durch die Weinberge entlang des Wartbergs mit herrlichen Ausblicken.

Die Weinschmeckerin Nicole Halter zeigt Ihnen, wie man eine Sektflasche mit dem Champagnersäbel öffnet. Unterwegs gibt es sechs Proben und einen kleinen Snack. Spaß ist garantiert.

Treffpunkt: Weingut Albrecht-Kiessling

Das ist mit dabei

• geführter Weinerlebnisspaziergang mit der zertifizierten Weinerlebnisführerin „DieWeinschmeckerin“

• 6er-Probe

• Mineralwasser, Snack

Ein Tagesticket im Heilbronner-Hohenloher-Haller-Nahverkehr (HNV-Gesamtnetz) ist inklusive. Um diesen Service nutzen zu können, muss das Ticket bereits vorab gekauft werden. Bus und Stadtbahn können dann drei Stunden vor der Führung und im Anschluss bis Betriebsschluss genutzt werden.