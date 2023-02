Ausstellung Pieter Lerooij: Tierische Begegnungen

Unter dem Titel "Tierische Begegnungen" präsentiert die Kulturstiftung der Gemeinde Abtsgmünd Arbeiten des belgischen Künstlers Pieter Lerooij. Dieser hat bereits beim Kunstverein KISS im Schloss Untergröningen ausgestellt und mit den Darstellungen seiner "Tiermenschen" begeistert. Lerooij ist fasziniert davon, wie sich Menschen in Gruppen, Organisationen, in der Politik oder in der Öffentlichkeit verhalten. Nur zu gerne beobachtet er, wie sie sich von einem Moment zum anderen ändern, einfach um Teil der „IT“ zu sein.

Stets arbeitet er mit zwei Ansätzen: mit Augenzwinkern und mit beißender Satire. Meistens stellt er seine "Menschentiere" mit einem lachenden Auge dar, manchmal aber auch auf hart-sarkastische Weise und so schafft er es, den Betrachter mit seinem eigenen Verhalten zu konfrontieren.

Vom 25. März bis zum 23. April sind seine neuesten Arbeiten in der Zehntscheuer zu sehen.

Öffnungszeiten: Samstag 14 – 17 Uhr, Sonntag und an Feiertagen 11 – 17 Uhr