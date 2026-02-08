Auch dieses Jahr findet der Mädelsbasar bei uns in Mühlhausen im Täle statt.
Freuen Sie sich auf Mode, Cocktails und alles, was die Frau so braucht.
Info
Bürgersaal (Mühlhausen im Täle) Gosbacher Straße 18, 73347 Mühlhausen im Täle
Märkte
bis
Bürgersaal (Mühlhausen im Täle) Gosbacher Straße 18, 73347 Mühlhausen im Täle
Auch dieses Jahr findet der Mädelsbasar bei uns in Mühlhausen im Täle statt.
Freuen Sie sich auf Mode, Cocktails und alles, was die Frau so braucht.
© 2022 MORITZ Das Online-Stadtmagazin ist eine Marke der MORITZ Verlags GmbH